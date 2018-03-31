Мариу Фернандес продолжает работать по индивидуальной программе

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес продолжает работать по индивидуальной программе с физиотерапевтами, сообщает официальный Твиттер армейцев. В нем также опубликовано фото одной из процедур в процессе восстановления игрока.

Напомним, что Фернандес получил травму задней поверхности бедра в матче 21-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:0). Ожидается, что он вернется в строй в апреле и, возможно, примет участие в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом».

Марио продолжает работать по индивидуальной программе с физиотерапевтами pic.twitter.com/zqjvplWWS9

— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 31 марта 2018 г.