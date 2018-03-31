Прощание с «Олимпом»: «Ростов» принимает ЦСКА

Ростов — ЦСКА

Стадион: «Олимп-2»

"Ростов" прощается со своей старой домашней ареной матчем против московского ЦСКА. Уже в следующем туре ростовчане переберутся на новый стадион, расположенный на левом берегу Дона, который будет вмещать более 40 тысяч зрителей (нынешний стадион, построенный еще в 1930 году, рассчитан на 15 840 мест). Прощальный матч получается более статусным, ведь в гости к «Ростову» пожалует один из лидеров российского футбола ЦСКА, тогда как матч-открытие новой арены будет против вылетающего из РФПЛ «СКА-Хабаровска».

"Ростов" в текущем сезоне — типичный середняк (10 место), у которого огромные проблемы в атаке. Команду растащили перед началом сезона, почти все игроки ушли в "Зенит" "Рубин" , причем нельзя сказать, что переход пошел им на пользу. «Ростову» пришлось играть в одного мощного форварда, которым был Бухаров или Дядюн, который не забивал больше двух лет. Владимир всё же прервал свою «сухую» серию, огорчив «Анжи», но тот гол так и остался единственным в текущем сезоне. Бухаров забил на один гол больше, причем также в ворота команды из Махачкалы. Больше нападение «Ростова» забить не смогло, лучшими бомбардирами с четырьмя мячами являются полузащитники Ионов и Калачев. По ходу сезона у «Ростова» произошла смена тренера, Кучука сменил Карпин. Под его руководством желто-синие провели три игры, проиграв «Краснодару» и сыграв вничью с «Зенитом» и «Арсеналом».

ЦСКА в текущем сезоне стал самым успешным клубом в еврокубках, армейцы продолжают участвовать в Лиге Европы, на следующей неделе им предстоит сразиться с «Арсеналом» в четвертьфинале. В чемпионате страны ЦСКА занимает третье место и ведет борьбу со "Спартаком" , «Зенитом» и «Краснодаром» за зону Лиги чемпионов. С последними двумя командами ему еще предстоит сойтись в очной дуэли в конце апреля, до этих матчей терять очки команде Гончаренко нежелательно.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 49 матчей: 28 побед у ЦСКА, 12 — у «Ростова», 9 ничьих.

Матч первого круга завершился победой ЦСКА (2:0).

Последние две игры между «Ростовом» и ЦСКА на «Олимпе-2» закончились победой хозяев 2:0.

ЦСКА не может победить в Ростове-на-Дону в РФПЛ с 2006 года.

Ориентировочные составы:

"Ростов": Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Вилюш, Сигурдссон, Скопинцев, Калачев, Гацкан, Сапета, Ионов, Сигурдарсон.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Березуцкий, Игнашевич, Вернблум, Щенников, Дзагоев, Натхо, Головин, Муса, Витиньо.

Прогноз на матч «Ростов» — ЦСКА:

В каком бы состоянии не был «Ростов», он всегда давал бой ЦСКА на своем стадионе. Случалось это даже тогда, когда ростовчане стояли на вылет. Почти 12 лет армейцы не могут победить в чемпионате России на «Олимпе» (один раз выиграть за это время удалось в Кубке, но не в основное время), команда Карпина постарается продолжить эту серию.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.40, на «Ростов» — 3.60, на ничью — 3.10.