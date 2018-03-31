«Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов за форварда сборной Германии 

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему немецкого «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернеру. Мерсисайдцы рассчитывают приобрести молодого нападающего в начале летней трансферной кампании, сообщает Bild.
По информации источника, «красные» готовы заплатить за 22-летнего игрока сумму в размере 100 миллионов евро.
Напомним, ранее «Ливерпуль» уже согласовал с «Лейпцигом» трансфер одного из игроков немецкого клуба. Полузащитник Наби Кейта переедет в Англию за 75 миллионов евро.
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