«Ливерпуль» готов заплатить 100 миллионов за форварда сборной Германии

Английский «Ливерпуль» проявляет интерес к нападающему немецкого «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернеру . Мерсисайдцы рассчитывают приобрести молодого нападающего в начале летней трансферной кампании, сообщает Bild

По информации источника, «красные» готовы заплатить за 22-летнего игрока сумму в размере 100 миллионов евро.

Напомним, ранее «Ливерпуль» уже согласовал с «Лейпцигом» трансфер одного из игроков немецкого клуба. Полузащитник Наби Кейта переедет в Англию за 75 миллионов евро.