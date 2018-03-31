Юные туристы Ямала одолели лыжную дистанцию

На новоуренгойской лыжной базе «Контакт» четыре дня было шумно: здесь проходили Первенство ЯНАО по спортивному туризму на лыжных дистанциях, посвящённое 100-летию военных комиссариатов, и Кубок ЯНАО по спортивному туризму на лыжных дистанциях. В соревнованиях участвовали более 80 мальчиков и девочек разных возрастных групп из Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска и Красноселькупского района.

По словам тренера-преподавателя новоуренгойской ДЮСШ «Контакт» Елены Фещенко, ребята бежали полуторакилометровую дистанцию, состоящую из круто наклонной, параллельной и навесной переправы и маятника. По степени сложности трассы были разбиты на 4 класса: «второклассники» бежали по готовым перилам, «третьеклассники» должны были сами их восстановить, а «четвероклассники» самостоятельно наводили перила, натягивали верёвки, выполняли задания.

По итогам окружного первенства золотыми призёрами по 2 классу сложности стали новоуренгойцы, серебряными — ноябряне, бронзовыми — надымчане. В третьем классе победили ребята из Ноябрьска, хозяева трассы стали вторыми, надымчане — третьими. Кубок ЯНАО по 4 классу сложности взяли «туристы» из Нового Уренгоя, вторую ступень пьедестала почёта заняли спортсмены из Красноселькупского района, третью — ребята из Надыма.

— Новоуренгойцы были в приоритетных условиях, потому что мы местные и могли выставить на соревнования большее количество детей, — объяснила причины успеха своей команды тренер Елена Фещенко

15-летняя ноябрьская спортсменка Екатерина Дряба третий год ездит в Новый Уренгой за медалями, и соревнования ей нравятся.

— Самой сложной в это раз оказалась сама дистанция, которую надо было проходить на лыжах, — призналась девушка. — Лазить по верёвкам мне было легко, труднее пришлось мальчикам, которые должны были натянуть их.