Футболисты английского чемпионата массово употребляют снюс 

Игроки клубов чемпионата Англии по футболу активно принимают запрещенное в Великобритании табачное изделие снюс, сообщает Daily Mail.
"Количество молодых игроков, использующих снюс, ошеломляет. Они используют его прямо на скамейке запасных", — приводит издание слова одного тренера, который назвал ситуацию тревожной и отвратительной.
Как отмечает издание, в определенных дозах снюс помогает концентрироваться и становиться сильнее. Препарат находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также снюс провоцирует образование раковых клеток.