Футболисты английского чемпионата массово употребляют снюс

Игроки клубов чемпионата Англии по футболу активно принимают запрещенное в Великобритании табачное изделие снюс, сообщает Daily Mail.

"Количество молодых игроков, использующих снюс, ошеломляет. Они используют его прямо на скамейке запасных", — приводит издание слова одного тренера, который назвал ситуацию тревожной и отвратительной.