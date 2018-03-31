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Футболисты английского чемпионата массово употребляют снюс
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Футболисты английского чемпионата массово употребляют снюс 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: Газета.Ru
Игроки клубов чемпионата Англии по футболу активно принимают запрещенное в Великобритании табачное изделие снюс, сообщает Daily Mail.
"Количество молодых игроков, использующих снюс, ошеломляет. Они используют его прямо на скамейке запасных", — приводит издание слова одного тренера, который назвал ситуацию тревожной и отвратительной.
Как отмечает издание, в определенных дозах снюс помогает концентрироваться и становиться сильнее. Препарат находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства (WADA). Также снюс провоцирует образование раковых клеток.
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