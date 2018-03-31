Семин предложил внести в регламент изменения, связанные с плохим качеством полей

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 24-го тура чемпионата России против «Амкара» предложил внести в регламент изменения, связанные с плохим качеством полей. Также специалист оценил игру пермяков в выездных встречах.

— Игра дома — плюс? Плюсов не вижу, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Семин. — А чтобы не было таких ситуаций, надо просто внести в регламент, что если поле не готово — игра переносится на нейтральный стадион. Если так будет — не будет в прессе никакой критики. Как сложится матч — сложно сказать, «Амкар» очень хорошо играет на выезде. В Питере они хорошо играли. Нам было бы удобнее проводить в свое время — первого апреля. Вчера только игроки из Южной Америки приехали после матчей за сборную.

Амкар — Локомотив М