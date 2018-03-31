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Эксперты: «Эвертон» не сумеет прервать победную серию «Манчестер Сити» в АПЛ
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Эксперты: «Эвертон» не сумеет прервать победную серию «Манчестер Сити» в АПЛ 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Букмекеры назвали фаворита матча 32-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити», который пройдёт сегодня, 31 марта. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. «Горожане» выиграли четыре матча в турнире подряд.
Аналитики считают фаворитом «Манчестер Сити», поставить на победу лидера АПЛ можно с коэффициентом 1.36. За 8.50 котируется успех «Эвертона», за 5.00 — ничья.
Букмекеры не считают, что в предстоящей встрече оба соперника смогут забить, коэффициент на данное событие — 1.95. Если же хотя бы одна из команд отличиться не сможет, сыграет коэффициент 1.80.
Коэффициент на ТБ 2,5 мяча — 1.60, а на ТМ 2,5 мяча — 2.25. Ставки на разгромную победу гостей принимаются за 3.30.
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