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«Труа» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля
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«Труа» — «Ницца». Прогноз и ставки на матч французского чемпионата по футболу 1 апреля 

LiveSport.Ru 41 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
«Труа»
Подопечные Жан-Луи Гарсии после 30-ти матчей чемпионата занимают 18-е место, которое дает право на участие в переходных встречах с 3-й командой Лиги 2. «Труа» в этих поединках смог заработать только 29-ть баллов.
От зоны прямого вылета «фермеров» отделяет всего один пункт, а до спасительной 17-й строки тоже одно очко.
«Синие» в 30-ти матчах забили только 25-ть мячей. Меньше них, с 22-я точными попаданиями, только «Кан». Сыграв в прошлом туре на выезде с «Амьеном» «Труа» прервал серию из 3-х поражений кряду, в которых «фермеры» также не забивали.
Началась серия поражений в Ренне, где клуб из Труа проиграл одноименной команде со счетом 0:2. Затем на родной арене «синие» уступили ПСЖ (0:2) и гостях «Нанту» (0:1).
В лазарете команды находится полузащитник Тристан Дингоме.
«Ницца»
«Орлята» на данный момент 8-е в турнирной таблице Лиги 1. В 30-и поединках «Ницца» заработала 42-а очка. От 5-го «Ренна» их отделяет всего 3-и пункта.
Все прогнозы на Лигу 1  Проиграв в последнем матче чемпионата ПСЖ (1:2) на своем стадионе команда Люсьена Фавра прервала серию из 4-х поединков без поражений.
В этот период «орлята» 2-е встречи свели вничью с «Нантом» (1:1) дома и «Бордо» (0:0) в гостях. Еще в 2-х играх одержали победы над «Лиллем» (2:1) на родной арене и «Генгамом» (5:2) на выезде.
В играх между собой в Труа оппоненты последние 2-е встречи играли вничью. В 2012 году расписали мировую со счетом 1:1, а в 2015 — 3:3. В первом круге победу праздновал «Труа» (2:1).
Защитник Кристоф Жайе уже давно находится на больничном. И в предстоящей игре точно не сыграет.
Прогноз
Фаворитом предстоящей встречи букмекеры считают гостей: победа «Ниццы» — 2,45, победа «Труа» — 3,20, ничья — 3,25.
Оппоненты решаю разные задачи в этом сезоне. Если «Ницца» ведет борьбу за попадание в ЛЕ, то «фермеры» мечтают сохранить прописку в высшем свете.
«Труа» вот уже как 7-м матчей подряд на своем поле играет на ТМ 2,5, а «орлята» в гостях почти во всех поединках смогли отличится забитыми мячами. Рискнем предположить, что в этой игре будут забитые мячи. Можно сделать ставку — обе забьют: да за 1,86.
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