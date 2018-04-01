Евгений Макеев: «ЦСКА для меня обычный соперник» 

Защитник «Ростова» Евгений Макеев считает, что его команде не хватило везения в матче 24-го тура чемпионата России против ЦСКА. По словам бывшего игрока «Спартака», встреча с армейцами не была для него принципиальной.
— Считаю, нам не повезло сегодня. Но сама встреча получилась очень тяжелой, — цитирует официальный сайт «Ростова» Макеева. — Отдельно хочу поблагодарить за поддержку наших болельщиков. Они придавали нам сил, но, к сожалению, мы не смогли их порадовать сегодня.
— Следующие три домашние игры пройдут на новом стадионе.
— Нужно будет брать максимальное количество очков. Пора исправлять положение в турнирной таблице.
— Вы долгое время провели в "Спартаке". Матч против ЦСКА был принципиальным?
— Нет, для меня это обычный соперник. На каждую игру стараюсь настраиваться по-боевому, поэтому не могу сказать о принципиальности.