Что посмотреть в эти выходные: футбол, 31 марта и 1 апреля

Главные матчи ближайших дней.

«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

С чемпионом Бундеслиги в этом сезоне всё потихоньку становится понятно. Другое дело — борьба за место в тройке. На него претендуют как минимум пять немецких клубов. Пока самые очевидные кандидаты — «Шальке-04» и дортмундская «Боруссия». Последних ждёт встреча с обозлённой «Баварией». Прошлую встречу лидер проиграл обидчику «Зенита» — «РБ Лейпциг». Для «Баварии» то поражение стало первым за 14 матчей лиги. Серия «шмелей» впечатляет ещё больше: 12 матчей без поражений. И, в отличие от мюнхенцев, она ещё не прервалась.

«Севилья» — «Барселона»

Обидчики «Ман Юнайтед» в своём чемпионате пока не такие дерзкие. Последние поражения почти лишили их шансов на место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. Но сражаться всё равно придётся: такими темпами «Севилья» и мимо Лиги Европы пролетит. Другое дело — «Барса», в этом сезоне она показывает фантастический результат, ни разу не проиграв за весь чемпионат! Общая серия насчитывает 36 матчей без поражений: до повторения рекорда «Реал Сосьедад» осталось всего два матча.

«Ювентус» — «Милан»

Серия А — единственный чемпионат в топ-5, в котором сохраняется хоть какая-то интрига в борьбе за чемпионство. Лидер таблицы «Ювентус» опережает «Наполи» всего на два очка, но в этом туре может упустить своё первое место. Повлиять на чемпионскую гонку попробует «Милан»: с Дженнаро Гаттузо в эту команду верят не только безумные фанатики. Гаттузо подобрал ключики к любимой команде, и теперь «Милан» уверенно мчится в зону Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — «Монако»

За этот матч усядутся даже те, кто далёк от французского футбола. В субботу в Бордо сойдутся две главные команды Франции последних лет. Да не просто сойдутся, а разыграют между собой Кубок французской лиги. «Денежный мешок» арабских шейхов с кучей звёзд в составе или грамотный бизнес-проект команды Дмитрия Рыболовлева , регулярно продающий молодых талантов в суперклубы Европы. Кого выберете вы?

«Челси» — «Тоттенхэм»

В лондонском дерби в этот раз интриг ещё больше обычного. Клубы являются соседями в таблице, и у «шпор» пока явное преимущество по очкам (+5). «Тоттенхэм» подходит к этому матчу в статусе фаворита, последний матч АПЛ он проиграл «Ман Сити» — ещё в декабре прошлого года. У «Челси» всё куда менее беззаботно, четыре из последних шести матчей закончились неудачей команды Конте. Но не забывайте: «стэмфордское проклятие» никуда не делось. «Тоттенхэм» не может выиграть на стадионе «Челси» с далёких 90-х!