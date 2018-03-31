Кубок дружбы народов по мини-футболу разыграли в Вологде

На поле в СК «Юбилейный» сегодня встретились восемь команд. Каждая — представляет разные диаспоры, проживающие в Вологде. Это любители спорта из Узбекистана, Вьетнама, Армении, Таджикистана, Дагестана и других стран. Также на футбольное поле сегодня вышли команды чиновников и общественников.

Турнир по мини-футболу прошел впервые в областной столице. Раньше команды диаспор встречались на большом уличном футбольном поле. Многие игроки знакомы по этим встречам.

«Мы почти каждый год играем, так что знаем и друг друга и команды. Кто из нас сильнее, сложно сказать. Сюда все приходят, чтобы выиграть. Так что будем стараться победить и мы», — рассказал игрок команды Узбекистана Азамат Алабирдиев.

Диаспору Таджикистана на турнире представляли в основном студенты Вологодской молочнохозяйственной академии. Профессиональных спортсменов в команде нет, а в любительских играх молодые люди участвуют регулярно.

«У нас вся молодежь занимается спортом. Летом они всегда — на стадионе. Играют и между собой и с командами других институтов», — поделился председатель таджикской диаспоры Авзалшо Дороншоев.

Сегодня в спортзале «Юбилейный» прошло порядка 10 матчей. На поле встретились команды Узбекистана, Вьетнама, Армении, Таджикистана и Дагестана. Есть так же сборная команда молодежи «Союз», в которую вошли представители сразу нескольких национальностей: белорусы, украинцы, русские.

Своих футболистов вывели на поле так же Общественная палата , Правительство Вологодской области и Администрация города. Кубок Дружбы народов проводит Правительство Вологодской области при поддержке Администрации Вологды.

«Я стараюсь по максимуму принимать участие и в спортивной, и общественной жизни. Считаю, что представителям Правительства области и Администрации города нужно участвовать в таких мероприятиях», — поделился член команды Правительства области Николай Трунин.

«Символично, что такая игра, где участвуют команды разных национальностей, проходит в преддверии Чемпионата мира по футболу. В масштабном событии, которое в этом году впервые принимает Россия, на поле сойдутся также представители разных народов мира», — обратился к футболистам начальник Управления физической культуры и массового спорта Вологды Евгений Барандин.

Победитель получит Кубок турнира. Те, кто займет второе и третье места — дипломы и призы. Но в этих встречах главное — дружба. Во время соревнований представители разных национальностей знакомятся и общаются. За матчами следят десятки болельщиков.

«Этот турнир лишний раз доказывает, что в Вологде все национальности живут дружно. Это уже не первое соревнование и всегда проходят в хорошей обстановке. Конечно, будем соревноваться, выявлять победителя. Это и спорт, но это и дружба одновременно», — рассказал председатель дагестанской диаспоры Физулиз Оруджев.