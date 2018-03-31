Жардим: «ПСЖ» — это больше, чем просто один Неймар»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ» в финале Кубка лиги Франции. Игра пройдет 31 марта в Бордо.

«Отсутствие Неймара в составе парижан? Все знают, что это очень хороший игрок, но Париж имеет много звездных игроков. «ПСЖ» — это больше, чем просто один футболист. Следует учитывать в их составе Кавани, Ди Марии, Мбаппе и Алвеса тоже.

Мы должны забыть о посторонних вещах: друзья, путешествия, соцсети. Я доверяю своей команде. У меня есть полная уверенность в них», — приводит слова тренера L’Équipe.