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Жардим: «ПСЖ» — это больше, чем просто один Неймар»
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Жардим: «ПСЖ» — это больше, чем просто один Неймар» 

SPORT24.ru 32 минуты назад
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ» в финале Кубка лиги Франции. Игра пройдет 31 марта в Бордо.
«Отсутствие Неймара в составе парижан? Все знают, что это очень хороший игрок, но Париж имеет много звездных игроков. «ПСЖ» — это больше, чем просто один футболист. Следует учитывать в их составе Кавани, Ди Марии, Мбаппе и Алвеса тоже.
Мы должны забыть о посторонних вещах: друзья, путешествия, соцсети. Я доверяю своей команде. У меня есть полная уверенность в них», — приводит слова тренера L’Équipe.
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