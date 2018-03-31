«Севилья» — «Барселона». Прогноз Константина Генича

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ», постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 30-м туре испанской Примеры сезона 2017/2018. Встреча состоится в субботу на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что будет забито не менее трех мячей.

Одна из самых ярких афиш тура, если вообще не самая яркая. «Севилья» на «Рамон Санчес Писхуан» встретится с «Барселоной». Этим командам через 20 с небольшим дней играть в финале Кубка Испании. Там, конечно, будет другая стратегия, многое другое будет стоять на кону. Сейчас у «Севильи» такая ситуация в турнирной таблице, что после двух поражений подряд ее поджимают «Жирона» и «Бетис», а «Вильярреал» ушел вперед. «Севилье», думаю, не стоит опасаться «Барселоны», не нужно сидеть в окопах и ждать у моря погоды.

Я думаю, что «Севилье» есть смысл сыграть агрессивно дома. Кстати, «Севилья» давно не играла вничью, можно было бы попробовать поставить на ничью в лоб. У «Барселоны» неплохой гандикап перед конкурентами, она без пяти минут чемпион. Но играть лобовую ничью за хороший коэффициент 4,12 весь рискованно.