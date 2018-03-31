СМИ: Футболисты английской премьер-лиги принимают запрещенный табак

Игроки команд различных британских лиг подсели на бездымный табак, так называемый «снюс». Согласно расследованию английской газеты Daily Mail , особенно активно им пользуются молодые футболисты.

"Снюс" представляет собой мешочек с табаком, который кладут между верхней губой и зубами. Концентрация никотина такого мешочка почти в три раза больше, чем в обычной сигарете. Такой табак якобы придает сил, помогает стать более сконцентрированным и снижает аппетит. С 1992 года «снюс» запрещен во всех странах Европейского союза , кроме Швеции и Норвегии, поскольку, как считается, провоцирует появление раковых клеток. На сегодняшний день вещество находится в списке мониторинга Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

В употреблении «снюса» в своей автобиографии признавался нападающий «Лестера» и сборной Англии Джейми Варди . Более того в этом месяце на стадионе «лис» были обнаружены пакетики «снюса» на скамейке запасных.

Но «Лестер» не одинок. По сообщениям работников различных клубов этот табак настолько популярен, что молодые игроки принимают его прямо во время матчей.

— Это есть абсолютно везде, — приводит слова неназванного тренера Daily Mail. — Игроки принимают его как до матчей, так и во время. В следующий раз, когда вы смотрите игру, обратите внимание, как много игроков выглядят так, будто у них есть что-то за верхней губой. Это контрольный знак.

Несмотря на то, что «снюс» запрещен на территории Великобритании, в соцсетях есть немало аккаунтов, которые его продают. Среди прочих на такие них подписан, например, нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

— Это то, о чем мы осведомлены и контролируем, — рассказал Daily Mail заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных футболистов Англии. — Мы будем следить, нужно ли разъяснять членам Ассоциации потенциальные риски, которым связаны с использованием этого вещества.