Конте: «В Англии никогда не будет легко выигрывать трофеи»

Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о том, насколько сложно завоёвывать трофеи в Англии.

"Каждый тренер хочет бороться за титулы. Честно говоря, если вы хотите легко выигрывать трофеи, то, возможно, проще отправиться в другие страны. В Англии, если вы останетесь здесь, вам никогда не будет легко это сделать" — приводит слова Конте Goal.com.

Напомним, что «Челси» под руководством итальянского специалиста в прошлом сезоне стал победителем АПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги «синие» фактически потеряли шансы на чемпионство, но продолжают бороться за Кубок Англии.