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Конте: «В Англии никогда не будет легко выигрывать трофеи»
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Конте: «В Англии никогда не будет легко выигрывать трофеи» 

Soccer News 53 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте поделился мыслями о том, насколько сложно завоёвывать трофеи в Англии.
"Каждый тренер хочет бороться за титулы. Честно говоря, если вы хотите легко выигрывать трофеи, то, возможно, проще отправиться в другие страны. В Англии, если вы останетесь здесь, вам никогда не будет легко это сделать" — приводит слова Конте Goal.com.
Напомним, что «Челси» под руководством итальянского специалиста в прошлом сезоне стал победителем АПЛ. В текущем розыгрыше Премьер-лиги «синие» фактически потеряли шансы на чемпионство, но продолжают бороться за Кубок Англии.
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