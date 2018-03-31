Гросс хочет остаться в России, несмотря на предложения из Австрии и Финляндии

«Гросс сегодня улетел из России домой в Германию, — приводит агентство слова своего источника. — У него есть два предложения, одно из Финляндии, второе из Австрии.

Первое предложение Рико не собирается рассматривать в принципе. Он очень хочет остаться в России, но шансы на такое развитие событий практически равны нулю».

Напомним, в пятницу стало известно, что тренерский совет Союза биатлонистов России признал неудовлетворительной работу тренерского штаба команды. В нынешнем сезоне на этапах Кубка мира у России семь призовых мест.

Добавим, что 47-летний немец работает со сборной России с 2015 года.