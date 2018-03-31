Морозов: «СССР меня обменял в Австрию на горнолыжника»

Известный советский игрок и тренер Юрий Морозов поделился воспоминаниями от своей австрийского отрезка карьеры.

«Поездка в Австрию? Меня обменяли на их горнолыжника. Поехал туда без семьи, получал 200 долларов в месяц. Остальное шло в посольство. Экономил на всем. Даже за полагавшиеся по контракту обеды попросил отдавать деньгами. Скопил на 412-й «Москвич». Вскоре продал, с наваром. Житье в Австрии было для меня мучением. Спасибо Эпштейну, благодаря ему получил трехкомнатную квартиру на Бабушкинской, рядом живут Пашков и Брагин.