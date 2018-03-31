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Анатолий Мещеряков: «Зенит» интересуется Миранчуками? А мы — Месси и Мбаппе"
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Анатолий Мещеряков: «Зенит» интересуется Миранчуками? А мы — Месси и Мбаппе" 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что к полузащитникам железнодорожников Алексею и Антону Миранчукам проявляет интерес "Зенит". В сумме отступные за братьев составляют 15 миллионов евро.
— Знаете ли о намерениях клуба из Санкт-Петербурга в отношении Миранчуков?
— Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас.
— Но были контакты с сине-бело-голубыми по поводу Миранчуков?
— До конца срока их контрактов, как до неба. Проявлять к ним интерес может и «Зенит», и кто угодно. Пусть питерцы проявляют интерес на поле и матчи проводят.
— Миранчуки не продаются?
— Они выросли в «Локомотиве» и нужны нам. Они играют в «Локомотиве» и хотят за него играть. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
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