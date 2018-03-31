Анатолий Мещеряков: «Зенит» интересуется Миранчуками? А мы — Месси и Мбаппе"

— Знаете ли о намерениях клуба из Санкт-Петербурга в отношении Миранчуков?

— Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас.

— Но были контакты с сине-бело-голубыми по поводу Миранчуков?

— До конца срока их контрактов, как до неба. Проявлять к ним интерес может и «Зенит», и кто угодно. Пусть питерцы проявляют интерес на поле и матчи проводят.

— Миранчуки не продаются?