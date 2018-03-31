Ещё
Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал интерес «Зенита» к братьям Миранчукам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал интерес «Зенита» к братьям Миранчукам 

RT на русском 36 минут назад
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал интерес санкт-петербургского «Зенита» к полузащитникам Алексею и Антону Миранчукам. «Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас. До конца срока их контрактов, как до неба. Проявлять к ним интерес может и „Зенит“, и кто угодно. Пусть питерцы проявляют интерес на поле и матчи проводят», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что братья Миранчуки выросли в «Локомотиве» и хотят играть за железнодорожников.
Ранее Фурсенко сравнил ФК «Зенит» с гоночным автомобилем.
RT на русском: последние новости
Кёрлингистка Брызгалова рассказала о поддержке иностранных спортсменов после лишения олимпийской бронзы В Минздраве назвали угрожающей ситуацию с ожирением у мужчин в России Тест RT ко дню рождения психоанализа
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
В «Зените» пообещали «всех рвать»2
Рекорд Майкла Джордана в НБА наконец-то побили
Вратарь «Манчестер Юнайтед» попросил продать его
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение