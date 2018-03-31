Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал интерес «Зенита» к братьям Миранчукам

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал интерес санкт-петербургского «Зенита» к полузащитникам Алексею Антону Миранчукам . «Братья? Ну а мы проявляем интерес к Месси, Мбаппе и еще к ряду игроков. Ведем переговоры сейчас. До конца срока их контрактов, как до неба. Проявлять к ним интерес может и „Зенит“, и кто угодно. Пусть питерцы проявляют интерес на поле и матчи проводят», — цитирует Мещерякова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что братья Миранчуки выросли в «Локомотиве» и хотят играть за железнодорожников.

Ранее Фурсенко сравнил ФК «Зенит» с гоночным автомобилем.