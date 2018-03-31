«Барселона» положила глаз на футбольного вундеркинда из Голландии

Молодой футболист из голландского «Аякса» Маттейс де Лигт привлек внимание к своей персоне со стороны скаутов испанской «Барселоны». Каталонский клуб включил юного футбольного вундеркинда в список своих трансферных приоритетов, несмотря на довольно высокую цену игрока.

Накануне стало известно, что «Аякс» оценивает 18-летнего игрока оборонительной линии в 60 млн евро, сообщает Sports.Es. Помимо высокой цены, приобретению голландца может помешать еще один момент: сам де Лигт не намерен переходить в команду, где у него не будет постоянной игровой практики, а защитная линия «Барсы» укомплектована очень сильными футболистами.