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«Барселона» положила глаз на футбольного вундеркинда из Голландии
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«Барселона» положила глаз на футбольного вундеркинда из Голландии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Молодой футболист из голландского «Аякса» Маттейс де Лигт привлек внимание к своей персоне со стороны скаутов испанской «Барселоны». Каталонский клуб включил юного футбольного вундеркинда в список своих трансферных приоритетов, несмотря на довольно высокую цену игрока.
Накануне стало известно, что «Аякс» оценивает 18-летнего игрока оборонительной линии в 60 млн евро, сообщает Sports.Es. Помимо высокой цены, приобретению голландца может помешать еще один момент: сам де Лигт не намерен переходить в команду, где у него не будет постоянной игровой практики, а защитная линия «Барсы» укомплектована очень сильными футболистами.
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