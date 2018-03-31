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Игорь Черевченко: На поле во Владивостоке после разминки можно уже было не выходить
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Игорь Черевченко: На поле во Владивостоке после разминки можно уже было не выходить 

Советский спорт 1 час назад
— Мы не в первый раз здесь. Другое дело, что раньше играли в 11 утра по московскому времени, это было нормально. А сейчас игра начиналась в 8, то есть когда в Калининграде было 7, — приводит слова Черевченко «Матч ТВ». — Ребята еще спали. Было тяжеловато. Но я доволен — и результатом, и своими футболистами, которые выдержали это испытание.
— По картинке поле выглядело ужасным.
— Оно такое и есть. После разминки на него можно уже было не выходить.
— Действительно ли перед «Балтикой» официально поставлена задача выхода в РФПЛ?
— Я об этом тоже читал. Вообще у нас задача на весну — занять 4-е место, попасть в «стыки».
— 11 апреля матчем с «Крыльями Советов» вы откроете новый стадион в Калининграде. Говорят, ажиотаж в городе несусветный.
— Когда проходил мимо стадиона, очереди у касс были длинные. К тому моменту, когда мы поехали на выезд, все 15 тысяч билетов уже продали. Да, ажиотаж огромный.
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