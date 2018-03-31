За что назначен пенальти в ворота «Амкара»? 

На 16-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Амкар» — «Локомотив» арбитр Сергей Лапочкин назначил 11-метровый удар в ворота номинальных хозяев поля, определив фол со стороны Сивакова. Правильно ли поступил судья?
Формально у рефери были основания наказать пермскую команду пенальти: защитник действительно ударил Ари по левому голеностопу. Нападающий затем «усилил» впечатления от случившегося. Но фол на самом деле был. Думаю, и инспектор матча, и контрольно-квалификационная комиссия поддержат решение Лапочкина. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча «Амкар» — «Локо»