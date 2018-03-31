Григорий Иванов: «Просим болельщиков не отворачиваться от „Екатеринбург Арены“, если на первых матчах не все будет идеально»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что Екатеринбург получил стадион европейского уровня в центре города. По его словам, на первых матчах на «Екатеринбург Арене» могут возникать определенные накладки.

Напомним, матчем-открытия новой арены станет игра 24-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Рубином». Встреча пройдет 1 апреля, начало — 14.00 по московскому времени.

— Какие впечатления у вас от «Екатеринбург Арены»?

— Мы получили стадион европейского уровня в центре города, — сказал Иванов. — Думаю, всем будет удобно до него добираться. Надеюсь, что сам стадион и территория вокруг него будут постоянно функционировать. Хочется, чтобы болельщики с радостью шли на «Екатеринбург Арену». Возможно, в первом матче могут быть какие-то накладки. На это болельщики не должны обижаться. Когда заезжаешь в новый дом, все равно какие-то неполадки случаются. Поэтому заранее просим не отворачиваться от стадиона, если на первых матчах не все будет идеально. Если будут неполадки, то будем стараться их исправить на следующих матчах. Пишите, говорите нам, если что-то будет не устраивать.

— Чем этот стадион удобнее для футболистов по сравнению с " СКБ-Банк Ареной"?

— Не думаю, что для футболистов что-то кардинально изменится. Да, здесь большие раздевалки. Но они были неплохими и на «СКБ-Банк Арене». Надо спрашивать не про удобства для футболистов. Это их работа, за которую они получают хорошую зарплату. Если будут зрители, то игрокам будет в радость выходить на поле при любых условиях. Самое главное, что теперь болельщики будут смотреть футбол в комфорте. Уже не будем бояться осадков. На Уралмаше три трибуны не соответствовали уровню комфорта. Теперь же не нужно будет сидеть с зонтиками.