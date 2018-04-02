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Мейтин: болельщикам потребовалось четыре минуты, чтобы покинуть «Екатеринбург Арену»
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Мейтин: болельщикам потребовалось четыре минуты, чтобы покинуть «Екатеринбург Арену» 

Р-Спорт 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Екатеринбург Арена» продемонстрировала отличные показатели по выходу болельщиков со стадиона после матча, на это потребовалось всего четыре минуты, заявил директор по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Мейтин.
Встреча 24-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином», которая прошла в воскресенье и завершилась со счетом 1:1, стала первой на «Екатеринбург Арене» после ее реконструкции к чемпионату мира-2018 в России.
"Были опасения, поэтому искусственно ограничили количество продаваемых билетов. Вроде бы все было готово, а накануне выпал сильный снегопад, пришлось привлечь большое количество людей для уборки, титанические усилия. Но всё успели сделать на 90% (по подготовке к матчу). По мелочам вопросы были, но, в общем, всё очень понравилось. Заметки сделали, что привести в порядок. Отмечу то, как быстро зрители покинули арену. Через 4 минуты стадион был пустой, а еще через 6 минут вся территория была пустой", — сказал Мейтин журналистам.
"Такие показатели — это очень здорово", — подчеркнул президент РФПЛ Сергей Прядкин.
Матч между «Уралом» и «Рубином» посетили 18218 болельщиков. В 26-м туре чемпионата России екатеринбургский клуб 15 апреля примет московский "Спартак".
"На матч со «Спартаком» будет полностью задействован стадион, в продажу поступят все 35 тысяч билетов", — подчеркнул Мейтин.
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