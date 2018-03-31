Бэйл не хочет переходить в «МЮ» из-за Моуриньо 

Переход полузащитника мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарета Бэйла в английский «Манчестер Юнайтед» может сорваться. Хавбек не хочет переезжать в стан «красных дьяволов» из-за главного тренера манкунианцев Жозе Моуриньо, сообщает Daily Mail.
Звездного валлийца смущает субъективное отношение Моуриньо к некоторым своим футболистов, которых, как говорят в футбольной общественности, он незаслуженно оставляет за пределами стартового состава.
В частности, агент Бэйла рассказал своему подопечному о непростых взаимоотношениях между португальским специалистом и защитником Люком Шоу.
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