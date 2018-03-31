Бэйл не хочет переходить в «МЮ» из-за Моуриньо

Звездного валлийца смущает субъективное отношение Моуриньо к некоторым своим футболистов, которых, как говорят в футбольной общественности, он незаслуженно оставляет за пределами стартового состава.

В частности, агент Бэйла рассказал своему подопечному о непростых взаимоотношениях между португальским специалистом и защитником Люком Шоу

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