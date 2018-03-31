В 32-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кристал Пэлас
Ливерпуль
(1:0) Миливоевич Лука 13'
Хенесси Уэйн • Биссака Ван-Биссака • Келли Мартин • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик • Миливоевич Лука • Таунсенд Андрос • Кабай Йоан • Макартур Джеймс • Заха Уилфрид • Бентеке Кристиан
Запасные: Делэйни Дамьен • Кавальери Диего • Ли Чхон-Ён • Н'Диайе Суаре Папе • Лофтус-Чик Рубен • Ридевальд Жайро • Фосу-Менса Тимоти
Кариус Лорис 12' • Александер-Арнольд Трент • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Вейналдум Джорджиньо • Хендерсон Джордан • Милнер Джеймс • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Лаллана Адам • Клайн Натаниэль • Ловрен Деян • Миньоле Симон • Ингс Дэнни • Окслейд-Чемберлен Алекс • Морено Альберто
31 марта. Стадион «Селхерст Парк» (Лондон).
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