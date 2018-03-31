«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн — 1:0

В 32-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Кристал Пэлас» и «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Кристал Пэлас

Ливерпуль

31 марта. Стадион «Селхерст Парк» (Лондон).

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