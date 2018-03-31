Мачей Рыбус: «Даем „Амкару“ выбегать в быстрые контратаки»

Полузащитник «Локомотива» Мачей Рыбус отметил, что во втором тайме матча 24-го тура чемпионата России против «Амкара» его команда должна быть более внимательна в оборонительных действиях. После первого тайма железнодоржники впереди — 1:0 — Проблема в то, что даем «Амкару» выбегать в быструю контратаку, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Рыбус. — Надо быть внимательными, они хорошо выходят через два-три паса и оказываются перед нашими воротами. Хорошо что мы забили с пенальти. Мы менялись с Игнатьевым флангами по ситуации, два раза после угловых это было.

Трансляция матча «Амкар» — «Локо»