Рыбус: «Локомотив» не сможет бороться за чемпионство с такой игрой, как против «Амкара»

МОСКВА, 31 марта. / ТАСС /. Московский «Локомотив» не должен себе позволять играть так, как в матче с «Амкаром», если хочет бороться за победу в чемпионате России по футболу. Такое мнение журналистам высказал защитник железнодорожников Мацей Рыбус.

"Локомотив" в субботу проиграл «Амкару» в рамках 24-го тура чемпионата страны. Встреча должна была пройти в Перми, но из-за плохого качества искусственного газона на стадионе «Звезда» игру перенесли на «РЖД-Арену» в Москву. В турнирной таблице «Локомотив» продолжает лидировать, набрав 49 очков. Железнодорожники опережают московский "Спартак" , занимающий второе место, на пять очков.

"Если мы собираемся бороться за чемпионство, так плохо играть нельзя. Первый тайм более или менее был под нашим контролем, но во втором мы потерялись, а «Амкар» хорошо контратаковал. Желание было, хорошо готовились, был настрой, но, может, не наш день был", — прокомментировал матч Рыбус.

"Нет, расслабленности не было. В раздевалке тренер наоборот сказал, что надо прибавлять и играть с головой. Напомнил, что мы уже проиграли им дома в текущем сезоне", — также сказал он.

Ранее Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила «Амкару» проводить игры на домашнем стадионе «Звезда» из-за плохого состояния искусственного газона. «Чувствовали себя как дома, поддержка была хорошая. Спасибо болельщикам, что поддерживали до конца», — отметил Рыбус.