Спорт с учебником в руках

Государственной Думе окончательно разобрались с формулировкой определения «студенческая спортивная лига». Определили и организации, которые получат право их учреждать. Законопроект был принят в третьем чтении. В идеале студенческие лиги могут стать трамплином в большой спорт. Но вот будет ли механизм работать именно так — вопрос.

По мне наиболее совершенная система студенческого спорта в США. Простой пример. Даже людям, которые далеки от спорта, знаком баскетболист Майкл Джордан , имя которого стало нарицательным. Один из самых великих атлетов, шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и двукратный чемпион Олимпиады начинал карьеру в команде Университета Северной Каролины. После того, как он, будучи студентом, выиграл чемпионат Национальной ассоциации студенческого спорта, Джордан присоединился к «Чикаго Буллс». И все благодаря тесному сотрудничеству студенческих организаций с профессиональными.

У тысяч молодых людей разного уровня достатка, благодаря занятиям спортом в университете, появляется возможность попасть в профессионалы и выступать на самом высоком уровне. Заокеанской системе более 100 лет. Национальная ассоциация студенческого спорта насчитывает 1281 организацию, которые проводят соревнования в колледжах и университетах США и Канады. На игры собираются десятки тысяч зрителей, за десятки миллионов долларов телеканалы покупают права на трансляцию. Часто истории про студенческие команды показывали и в кино. Это очень красивая история. На выходе из альма-матер можно получить образованного человека с большими спортивными перспективами. В России система находится в самом зародыше. На данный момент в стране существуют лиги по 14 видам спорта. Одна из самых ярких структур — Ассоциация студенческого баскетбола, во многом построенная по канонам западных аналогов. Она проводит полноценный чемпионат, устраивает шоу на Матче всех звезд. Есть и свой зритель, хоть и не столь многочисленный, трансляции, но в интернете, а не на спортивных ТВ-каналах. Но нет самого главного — шанса попасть в большую игру. Стать баскетболистом-профессионалом после игр в студенческой лиге практически нереально. У нас существует проблема, когда ребенок в канун 18-летия встает перед выбором: идти учиться и бросить спорт или с головой уйти в тренировки ради мечты о великих победах, периодически отвлекаясь на курсовые и учебники. На этом этапе страна теряет огромное количество талантливых спортсменов, ибо редко у кого получается добиться больших успехов сразу на двух фронтах. Но если посмотреть с другой стороны, то зачем российским университетам в принципе готовить спортсменов-профессионалов? Пусть каждый занимается своим делом. Через студенческие лиги можно решать и иные задачи. А именно развивать массовый спорт, привлекать молодых россиян к занятиям физической культурой. По большому счету университеты должны выпускать для страны физиков, архитекторов и авиастроителей, а не баскетболистов и хоккеистов. А профессионалов пусть готовят спортивные школы олимпийского резерва или молодежные команды при клубах по игровым видам спорта. Спортивным чиновникам нужно найти золотую середину, как подготовить и качественного специалиста, и спортсмена, который может заиграть на высшем уровне. А дальше образованный молодой человек уже сам выберет, как строить свою жизнь. И да, к слову об НБА и заокеанском студенческом баскетболе. Многие игроки в итоге колледж так и не закончили. И далеко не все из них смогут найти себя в жизни после окончания профессиональной спортивной карьеры.