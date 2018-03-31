Член исполкома РФС Лебедев: «Каспаров дует в ту же дудку, что и Родченков»

«Стыдно, что такой человек, несмотря на то, что достойно представлял нашу страну на шахматных турнирах, сейчас занимает такую антироссийскую позицию. Причем он это уже делает не первый раз и не только в отношении спорта. Не нужно на него обращать внимание.

Я думаю, никакого политического бойкота не будет. Каспаров дует в ту же дудку, что и Родченков и остальные такие же наши бывшие чиновники и бывшие спортсмены. Все высказывания Каспарова имеют цель вызвать к себе внимание. Шахматиста Каспарова все забыли, теперь он о себе решил напомнить таким образом. Не обращайте внимания, он сам заткнется через какое-то время», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.