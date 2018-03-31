Идову: «Амкар» мог забить и больше голов «Локомотиву»

МОСКВА, 31 марта. / ТАСС /. «Амкар» грамотно провел концовку матча с «Локомотивом» и мог забить в ворота соперника еще больше. Такое мнение журналистам высказал защитник пермского клуба Брайан Идову

"Локомотив" в субботу проиграл «Амкару» в матче 24-го тура чемпионата России со счетом 1:2.

"Знали, что они начнут агрессивно, была задача в первые 15 минут как раз не дать им набрать обороты. В перерыве сделали перестановки, нас хорошо настроил Вадим Валентинович [Евсеев, главный тренер команды], вышли с боевым настроем, проявили характер и переломили ход игры. В конце грамотно оборонялись и могли забить еще. Все получилось и в плане самоотдачи, и в плане эмоциональном", — поделился впечатлениями Идову.

Встреча была перенесена из Перми в Москву, после того как Российская футбольная премьер-лига приостановила лицензию домашнего стадиона «Амкара» «Звезда». «Сейчас поле в Перми даже лучше, чем в начале сезона, потому что тогда на нем было много крошки, и если шел дождь или поле поливали, получалось плохо. Сейчас намного лучше, мяч стелется, мы нормально тренируемся, в Уфе газон, может быть, только чуть лучше, — отметил Идову. — Не знаю, как объяснить эту ситуацию, может, какие-то критерии появились, может, просто хотят, чтобы клуб побыстрее поменял газон».

"Все думали, что мы приедем и просто подарим очки «Локомотиву», который идет на первом месте. В эмоциональном плане нам было важно победить, и теперь главное — продолжить в том же духе", — подчеркнул он.

В следующем туре «Амкар» 7 апреля на выезде сыграет со «СКА-Хабаровском».