Оланаре — о победе над «Локомотивом», голе пяткой и суровой Перми

Оланаре сорвал стоп-кран московского поезда пяткой. О переносе матча, сравнении со Златаном и суровой Перми он рассказал «Чемпионату».

31 марта Аарон Оланаре заставил Вадима Евсеева кричать так же, как почти 15 лет назад в Кардиффе. Тогда нынешний тренер «Амкара» отомстил Райану Гиггзу за удар локтем, сейчас всем хейтерам за слова о «продаже» матча «Локомотиву». Его главным оружием стал отчисленный из ЦСКА нигериец, который пока бесплатно помогает Перми.

«Если бы «Амкар» продал игру, мы бы выиграли?»

— Чувствую себя прекрасно, — бодро отвечает Аарон на вопрос об ощущениях после победы над лидером чемпионата. — Первый гол за «Амкар», дубль, три очка на выезде — просто невероятные эмоции. Счастлив, что всего этого хватило для такой важной победы.

— Её могло и не быть, не выкупи президент «Локомотива» Илья Геркус у «Амкара» возможность сыграть в Москве. — Кто знает, что было бы, сыграй мы в Перми.

— Задевали разговоры, что «Амкар» продал матч? — А кто так говорил?

— Болельщики разных команд, включая пермскую легенду Алексея Попова . — Ничего не слышал об этом, и мне всё равно. Послушайте, если бы «Амкар», как вы говорите, продал игру — разве мы выиграли бы?

— Вряд ли. — Ну вот видите. Мы ехали в Москву побеждать. Каждый — боссы, тренерский штаб, персонал, игроки — выложился по максимуму, чтобы добыть результат. В итоге приехали и обыграли «Локомотив» на его же поле. По-моему, это супер. — Неужели не удивились, когда узнали о переносе? — Конечно удивился. Это выглядит странно — играть домашнюю игру на поле соперника. С другой стороны, там ведь хорошее поле, да и погода получше. Думаю, в результате это было неплохое решение. — В Перми играть было нельзя? — Не знаю. Но могу точно сказать, что здорово было сыграть на натуральном газоне. Это в любом случае лучше, чем на нашей синтетике. — Особенно для вас? — Для меня уж точно.

«Не чувствую такого давления, как в ЦСКА»

— Вы без особых эмоций отпраздновали оба гола. Всё ещё помните ту вашу травму в матче за ЦСКА против «Зенита» ? — Да-да-да. Понимаю: люди думают, что я получил травму из-за сальто. Поэтому не стал повторять это.

— И всё-таки выглядели вы уж слишком спокойным. — Не чувствую такого давления, как в ЦСКА. Сейчас я в полном порядке. Партнёры, тренер, болельщики — все принимают меня. Всё развивается очень хорошо, нет никакого стресса. Команда помогает мне забивать. Такое отношение делает меня отважнее, смелее. Благодаря этому я расслаблен и могу показывать класс. — Но в первых двух матчах вы не забивали. — Когда играли с «Зенитом», у меня было несколько шансов. Был близок к тому, чтобы забить, но это была очень сложная игра. Всегда нужно учитывать давление со стороны соперника. К тому же мы сами больше оборонялись, чем атаковали. В Питере важнее было взять очко, чем рисковать ради победы и, как вариант, проиграть.

— Эти два гола — возможность доказать, что в ЦСКА ошибались? — Дело не в этом. В конце сезона я должен вернуться в ЦСКА. А пока я просто делаю всё, что могу, здесь, в «Амкаре».

— Скучаете по Москве? — Конечно, ЦСКА — это моя команда. — Как вам Пермь? — При знакомстве город показался мне немного странным. В первую очередь из-за погоды. Пришлось принять это. Знал, что в Перми суровый климат и там холоднее, чем в Москве. Об этом рассказывал Фегор Огуде, с которым мы играли в «Волеренге». Он очень помог мне адаптироваться. — Хоть в чём-то Пермь лучше Москвы? — Москва — большой город, Пермь — небольшой. Трудно найти, в чём Пермь лучше Москвы. Но, может, в этом и есть преимущество? Здесь можно сконцентрироваться на работе.

«Все говорят, что я забил, как Ибрагимович»

— Было предчувствие, что сумеете отличиться в Москве? — Уже забивал «Локомотиву» на его поле два года назад. Для меня это не впервой. Чувствовал, что забью и теперь. — На днях Ибрагимович сделал дубль, а один из голов забил сумасшедшим ударом с 35 метров. Никто не говорил вам, что вы забили «Локомотиву», как суперзвезда? — Все говорят, что я забил, как Ибрагимович. Я и отпраздновал гол в стиле Златана (разводя руки в стороны). Все хотят быть похожим на него. Поэтому, наверное, это происходит автоматически.

— Раньше забивали пяткой? — Когда играл в Норвегии, забил в похожем стиле. Только не пяткой, а икрой. — Вы были лучшим на поле. Удивились, что вас заменили? — Это решение тренера. Он хотел, чтобы я немного отдохнул. После того как мы повели в счёте, нужно было сыграть в более оборонительный футбол.

— Евсеев что-то говорил вам после матча? — Он был счастлив и просто сказал, что я провёл хорошую игру. — Несмотря на поражение, «Локомотив» остался лидером. Эта команда выглядит номером один в РФПЛ? — Да, у них замечательные нападающие и полузащитники. «Локо» вполне может выиграть чемпионат. — Кто из состава «железнодорожников» способен заиграть в Европе? — Фернандеш очень хорош. Он показывает отличную игру в этом сезоне. Думаю, он способен заиграть в большой команде. — Фернандешем интересуется «Интер», а вам, чтобы перейти в «Амкар», пришлось пройти унизительную для большого игрока процедуру просмотра. Вас это не задело? — Нет, я же уходил в аренду. Тем более «Амкар» неплохая команда. Ничего страшного в просмотре я не видел. Это не маленький клуб. — Сколько вам нужно забить, чтобы «Амкар» остался в Премьер-Лиге? — Не ставлю себе конкретных целей. Просто хочу сделать всё, чтобы «Амкар» не вылетел. Считаю, это реально.