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Бадюков: с «Торпедо» на Востоке будет более плотная борьба за восьмёрку
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Бадюков: с «Торпедо» на Востоке будет более плотная борьба за восьмёрку 

Чемпионат.com 37 минут назад
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал переход «Торпедо» в Восточную конференцию.
«Из-за того, что Восточная конференция будет сокращена на две команды, «Торпедо» решили перевести сюда. Такой случай уже был, «Торпедо» играло на Востоке. Ничего нового, это пограничная команда, которая должна быть готова к таким изменениям. Я не думаю, что это сильно скажется на её результатах, борьба на Востоке будет ещё более острой. «Торпедо» в любом случае в следующем сезоне будет больше играть с соседями. Не думаю, что у них будет больше перелётов. Будет более плотная борьба за восьмёрку на Востоке», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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