«Рома» ушла от поражения в матче с «Болоньей» 

В матче 30-го тура чемпионата Италии «Рома» на выезде сыграла вничью с «Болоньей» — 1:1.
Чемпионат Италии
Серия А 30-й тур "Болонья" — «Рома» — 1:1 (1:0)
Голы: Пульгар, 18 (1:0). Джеко, 76 (1:1).
"Болонья": Сантурро, Торосидис (Мбай, 77), Де Майо, Хеландер, Масина, Поли, Верди (Крейчи, 90), Донса, Пульгар, Паласио, Ди Франческо (Орсолини, 71).
"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Де Росси, Стротман (Дефрель, 75), Наингголан (Жерсон, 17), Флоренци, Эль-Шаарави (Джеко, 61), Перотти, Шик.
Предупреждения: Сантурро, 36. Де Росси, 45+2. Пульгар, 72. Паласио, 87.
Судья: Иррати (Италия).