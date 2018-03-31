Забег «Апрель» соберет более семи тысяч участников

«ВМ» публикует расписание забега.

В воскресенье, 1 апреля, олимпийский комплекс «Лужники» примет первый в этом году массовый забег. «Апрель» — такое название получило беговое событие из серии Московский марафон. Накануне, до семи часов вечера, участники могут получить стартовые номера в спортивном городке «Лужников». Планируется, что в забеге примут участие более семи тысяч человек.

Что будет в стартовом городке

В воскресенье, в 8 утра, в стартовом городке забега откроются раздевалки, камеры хранения, фудкорт и зоны наших партнеров.

Как устроен старт

Старт забега «Апрель» разделен на семь кластеров: A, B, C, D, E, F, G. Построение начинается за 15 минут до старта забега. Внимательно слушайте объявления ведущего и информационные оповещения.

Старт будет проходить поэтапно с интервалами в 3-5 минут между кластерами. Вы можете стартовать из того кластера, который указан на вашем стартовом номере, либо из более позднего. Отсчет личного времени начнется после пересечения стартовой линии.

Результаты

Победители и призеры определяются по факту прихода на финиш. В этом году на забеге «Апрель» личное время участников будет впервые измеряться каждый километр.

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