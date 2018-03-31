В Нижегородской области пройдет Фестиваль Дзержинской лиги КВН

В Нижегородской области пройдет Фестиваль Дзержинской лиги КВНОрганизатором мероприятия выступает Дзержинская лига КВН при поддержке департамента социальной политики и спорта администрации Дзержинска. Фестиваль станет третьим масштабным мероприятием, которое будет проведено с момента возрождения Дзержинской лиги КВН в 2016 году.

Событие состоится в воскресенье, 1 апреля, во Дворце культуры химиков.

В нем примут участие 15 команд из Дзержинска, Нижнего Новгорода, Владимира, Арзамаса, Самары. Дзержинск будут представлять 6 команд: «Здорово и вечно», «Hand-made», «Скрипка тёти Вари», «Пятница», «Школа 7-1», «Родненький».

Начало мероприятия в 17.00 7+