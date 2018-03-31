31 марта, РФПЛ, «Локомотив» — «Амкар»: Слова Геркуса, Рыбуся, Рязанцева

О чём говорили в микст-зоне после матча «Локомотив» — «Амкар».

Матч лидера РФПЛ выдался действительно странным. Столько разговоров о «преимуществе» москвичей, а в итоге — потерянные очки. Первым к журналистам вышел Мацей Рыбусь. Он же стал единственным футболистом «Локо», давшим комментарий по игре. «Не знаю, в чём дело, будем разбираться и делать выводы по этой игре. Так играть нельзя, когда борешься за чемпионство. Были в шоке, когда „Амкар“ быстро забил два гола, это было очень неожиданно.

С желанием всё было в порядке. Был хороший настрой перед игрой. Чувствовали себя сегодня как дома, поддержка была хорошая. Нужно сказать спасибо болельщикам. Будем стараться взять три очка в следующей игре». По поводу переноса матча в Москву поляк был краток. «Что касается переноса матча в Москву, не я решаю, где играть. Где скажут, там и будем. Если »Спартак» будет добиваться переноса своего матча в Москву, это также не будет меня касаться».

Игроки «Амкара» после матча были куда общительнее соперников. Брайан Идову первым делом отметил приятную тенденцию в играх «Амкара» в Черкизово. «Можно сказать, что это фартовый стадион. Выиграли здесь в первом круге, сегодня. Хорошо выступаем на этой арене. В Перми сейчас поле точно не хуже того, каким оно было осенью. Возможно, даже лучше, потому что раньше крошки насыпали слишком много. Почему наша арена не устраивает РФПЛ, не знаю. Видимо, не прошли какие-то критерии, я нюансов не знаю.

Евсеев в перерыве отметил ошибки, сделал перестановки. Эмоциональный фон был довольно жёсткий, все мы знаем Вадима Валентиновича. Но это правильно — нужно было исправлять ситуацию. Терять нам нечего, нужно биться в каждом матче».

Януш Гол тоже отметил роль тренера в этой игре. «Тренер в перерыве сделал то, что и надо было сделать. Чуть-чуть нас встряхнул в раздевалке, поэтому на второй тайм мы вышли более уверенными. После пропущенного пенальти верили всей командой, что сможем отыграться и взять если не победу, то хотя бы ничью». Для нас эти очки были очень нужны, поэтому скамейка очень радовалась после свистка. Сейчас мы не очень хорошо выступаем в чемпионате, но делаем всё, чтобы стало лучше»