Ещё
«Амкар» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива» в РФПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Амкар» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива» в РФПЛ 

RT на русском 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Пермский «Амкар» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча, которая проходила на «РЖД-Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:1.
Дубль в составе «Амкар» оформил арендованный у ЦСКА Аарон Оланаре. Железнодорожники ответили голом с одиннадцатиметрового удара усилиями Фернандеша.
Последний раз «Локомотив» проигрывал в РФПЛ 15 октября 2017 года в поединке против «Уфы».
Ранее сообщалось, что болельщики и футболисты «Локомотива» и «Амкара» почтили память жертв трагедии в Кемерове.
RT на русском: последние новости
В Минздраве назвали угрожающей ситуацию с ожирением у мужчин в России Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал интерес «Зенита» к братьям Миранчукам «Ахмат» сыграл вничью со СКА в матче 24-го тура РФПЛ
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Амкар» обыграл «Локомотив»2
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Российские биатлонисты остались без старшего тренера
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
В «Зените» пообещали «всех рвать»4
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение