«Амкар» прервал девятиматчевую беспроигрышную серию «Локомотива» в РФПЛ

Пермский «Амкар» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 24-го тура чемпионата России. Встреча, которая проходила на «РЖД-Арене» в Москве, завершилась со счётом 2:1.

Дубль в составе «Амкар» оформил арендованный у ЦСКА Аарон Оланаре . Железнодорожники ответили голом с одиннадцатиметрового удара усилиями Фернандеша.

Последний раз «Локомотив» проигрывал в РФПЛ 15 октября 2017 года в поединке против «Уфы».

Ранее сообщалось, что болельщики и футболисты «Локомотива» и «Амкара» почтили память жертв трагедии в Кемерове.