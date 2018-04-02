Букмекеры оценили шансы «Спартака» обойти «Локомотив» и стать чемпионом РФПЛ

Букмекеры оценили шансы команд в чемпионской гонке РФПЛ по окончании 24-го тура. На данный момент в таблице лидирует «Локомотив», опережающий идущий вторым «Спартак» на два очка при одной игре в запасе.

Аналитики серьёзно повысили коэффициент на «железнодорожников»: теперь на их победу предлагают поставить за 1.65, хотя два тура назад шансы «Локомотива» оценивались в 1.25.

В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (3.50) и ЦСКА (9.00). Следом идут «Зенит» (15.0) и «Краснодар» (500.0). Шансы «Уфы» оценены в 1000.0.

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