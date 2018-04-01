Победа «Спартака», отставка Билялетдинова, нокаут от Поветкина и четыре очка Панарина в НХЛ. Главные новости утра 

Московский "Спартак" обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива», который проиграл «Амкару» в параллельном матче 24-го тура РФПЛ.
"Динамо" на своем поле переиграло «Арсенал», а «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном.
Наставник хабаровчан Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера команды.
Хет-трик Роберта Левандовски помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссиию».
Дубль Гарета Бэйла принес "Реалу" победу над «Лас-Пальмасом».
"Барселона" спаслась от поражения в матче с «Севильей», уступая к 88-й минуте 0:2.
"Манчестер Сити" обыграл «Эвертон» и упрочил свое лидерство в АПЛ.
"Пари Сен-Жермен" разгромил «Монако» в финале Кубка французской лиги.
Златан Ибрагимович оформил дубль в дебютном матче в MLS и принес «Гэлакси» победу.
В рамках боксерского вечера в Кардиффе Александр Поветкин нокаутировал Давида Прайса, а в главном поединке вечера Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера и объединил три титула чемпиона мира.
Теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли братьям-близнецам Бобу и Майку Брайанам в финале парного турнира в Майами.
Четыре очка Артемия Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Ванкувером». К слову, в этой игре Николай Голдобин забросил десятую шайбу в НХЛ.
"Питтсбург" не без помощи Евгения Малкина обыграл «Монреаль».
"Даллас" выиграл у «Миннесоты», Александр Радулов отдал один голевой пас.
"Рейнджер" переиграл «Каролину», Владислав Наместников отметился передачей.
«Эдмонтон» в Калгари потерпел четвертое поражение кряду, Слепышев забросил 10-ю шайбу в НХЛ Хет-трик Сэма Райнхарта и пять очков Джека Айкела принесли «Баффало» победу над «Нэшвиллом».
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