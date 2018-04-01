Ещё
Победа «Спартака», отставка Билялетдинова, нокаут от Поветкина и четыре очка Панарина в НХЛ. Главные новости утра
Далее:
Читайте также:
Ещё

Победа «Спартака», отставка Билялетдинова, нокаут от Поветкина и четыре очка Панарина в НХЛ. Главные новости утра 

Советский спорт 1 час назад
Московский "Спартак" обыграл «Тосно» и сократил до двух очков отставание от «Локомотива», который проиграл «Амкару» в параллельном матче 24-го тура РФПЛ.
"Динамо" на своем поле переиграло «Арсенал», а «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном.
Наставник хабаровчан Ринат Билялетдинов покинул пост главного тренера команды.
Хет-трик Роберта Левандовски помог «Баварии» разгромить дортмундскую «Боруссиию».
Дубль Гарета Бэйла принес "Реалу" победу над «Лас-Пальмасом».
"Барселона" спаслась от поражения в матче с «Севильей», уступая к 88-й минуте 0:2.
"Манчестер Сити" обыграл «Эвертон» и упрочил свое лидерство в АПЛ.
"Пари Сен-Жермен" разгромил «Монако» в финале Кубка французской лиги.
Златан Ибрагимович оформил дубль в дебютном матче в MLS и принес «Гэлакси» победу.
В рамках боксерского вечера в Кардиффе Александр Поветкин нокаутировал Давида Прайса, а в главном поединке вечера Энтони Джошуа победил Джозефа Паркера и объединил три титула чемпиона мира.
Теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли братьям-близнецам Бобу и Майку Брайанам в финале парного турнира в Майами.
Четыре очка Артемия Панарина не спасли «Коламбус» от поражения в матче с «Ванкувером». К слову, в этой игре Николай Голдобин забросил десятую шайбу в НХЛ.
"Питтсбург" не без помощи Евгения Малкина обыграл «Монреаль».
"Даллас" выиграл у «Миннесоты», Александр Радулов отдал один голевой пас.
"Рейнджер" переиграл «Каролину», Владислав Наместников отметился передачей.
«Эдмонтон» в Калгари потерпел четвертое поражение кряду, Слепышев забросил 10-ю шайбу в НХЛ  Хет-трик Сэма Райнхарта и пять очков Джека Айкела принесли «Баффало» победу над «Нэшвиллом».
Обязательно к прочтению:
Бразильцы сделали «Спартак» фаворитом чемпионской гонки
Две причины, по которым золотой запас «Локо» быстро сойдет на нет  Как Александр Поветкин помог солнышку не только зайти, но и упасть
Титульник Хабиба, возвращение Федора. Апрельское безумие в ММА
Советский спорт: последние новости
Александр Бубнов: «Локомотив» расслабился, забив быстрый гол Петер Штегер: Мы оказали «Баварии» слишком слабое сопротивление Андрей Нестрашил: Отец не мог поверить, что я выхожу на лед вместе с Дацюком и Зеттербергом
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут80
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Российский боец побил соперника за 10 секунд3
Названа главная цель Запада в отношениях с РФ112
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение