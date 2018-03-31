И тут ЦСКА сделал «Спартак» ближе к чемпионству: как Оланаре уничтожил «Локо»

На глазах почти пятидесяти пермских фанатов «Амкар» провел свой самый необычный домашний матч в истории.

Если вы вдруг еще не в курсе, проведем краткий ликбез: «Амкару» запретили играть на своем стадионе из-за плохого состояния искусственного (!) поля и пермяки решили провести домашнюю встречу с «Локомотивом» в… Москве на стадионе «РЖД Арена».

Эта ситуация вызвала не только огромное количество негативных эмоций со стороны фанатов по всей России и официальных лиц соперников «Локомотива», но и реакцию со стороны руководства премьер-лиги. Буквально перед встречей состоялось заседание рабочей группы, которое решило внести изменения в регламент чемпионата. Со следующего сезона переносить домашние матчи на поле соперника будет нельзя, даже, если это поле заявлено в качестве резервного.

А меж тем у Амеара рекорд по посещаемости домашнего матча pic.twitter.com/ROZSkgvlcD

— Степан Карпович (@s_karpovich) March 31, 2018

В Москву приехали поддержать на домашнем матче свою команду почти 50 человек, которые по какой-то причине разместились в гостевом секторе. Слышно и не было даже в первом тайме, на протяжении которого фанатская трибуна «Локомотива» хранила молчание в память о жертвах трагедии в Кемерово. По той же причине эта игра, как и все матчи 24-го тура чемпионата России, началась с минуты молчания.

Амкар играет при поддержке своих трибун pic.twitter.com/3XXUJR31yr

— Степан Карпович (@s_karpovich) March 31, 2018

С первых минут игра проходила при полном территориальном преимуществе «Локомотива». Железнодорожники играли, как дома. А на 17-й минуте стало ясно, что из домашнего для «Амкара» в Москве в этот день будет только погода: затянутое тучами небо и лишь +2 градуса по Цельсию 31 марта — в последний день пятого месяца зимы. На этой минуте арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота хозяев.

Ари, получив мяч в чужой штрафной площади, пытался обвести соперника, но получил удар по ногам. Бразилец сделал шаг, но, поняв, что мяч уже упустил, решил рухнуть. Судья указал на «точку». Формально контакт был — пенальти назначать можно но такое судейство не принято называть «домашним». С 11-метровой отметки точно пробил Мануэл Фернандеш — 1:0.

Пеналь. Судейство явно не домашнее pic.twitter.com/vRxBbp2s2f

— Степан Карпович (@s_karpovich) March 31, 2018

Правда, во втором тайме, в самом его начале, Лапочкин отвесил подобный реверанс и в пользу номинальных хозяев поля. На 48-й минуте после углового Александр Рязанцев врывался в штрафную площадь, где, почувствовав у себя на спине руку Фернандеша, рухнул, как подкошенный. Лапочкин был последователен — вновь назначил пенальти, который точно пробил арендованный у ЦСКА Аарон Оланаре — 1:1.

А еще через 10 минут Оланаре вновь забил, но уже с игры. И как забил! Петар Занев прорвался по левому флангу и прострелил на ближний угол вратарской площади. Там Аарон, оставшись один, очень красиво, пяточкой, в стиле Алессандро Дель Пьеро образца финала Лиги чемпионов 1996 года, послал мяч мимо удивленного Гилерме — 2:1 в пользу хозяев. А в концовке встречи капитан «Локо» Игорь Денисов , получив вторую желтую карточку в матче, был изгнан с поля — пропустит следующую игру с «Ростовом».

Так форвард ЦСКА поставил подножку главному претенденту на чемпионское звание в этом сезоне, увеличив шансы на победу не только для своего красно-синего клуба, но и для заклятых врагов армейцев — столичного «Спартака» . Возглавляет «Амкар», кстати, дважды чемпион России в составе железнодорожников Вадим Евсеев

Я просто оставлю это здесь… pic.twitter.com/QxfihZd1iD

— Степан Карпович (@s_karpovich) March 31, 2018