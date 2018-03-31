Сенсация назло всем критикам: «Амкар» обыгрывает «Локомотив» на «РЖД Арене»

Самым обсуждаемым поединком 24-го тура РФПЛ стало противостояние «Амкара» и «Локомотива». Матч был перенесен из Перми в Москву в связи с плохим качеством газона на стадионе «Звезда», и местом его проведения была выбрана домашняя для «Локомотива» «РЖД Арена». Во всем обвиняли руководство пермской команды — все-таки такое странное решение приблизило «железнодорожников» к золотым медалям чемпионата. Юрий Семин перед матчем сказал, что не видит плюсов от переноса матча в Москву, а вся проблема в отсутствии конкретики в регламенте РФПЛ.

Неплохо начали поединок обе команды, задав довольно высокий темп игры. «Амкар» ни в чем не уступал своему сопернику, порой, пермяки выглядели даже поопаснее у чужих ворот. Но как бы «красно-черные» не старались ответить на критику в свой адрес непосредственно качественным футболом, первыми пропустили именно они. На 17-й минуте Ари заработал довольно спорный пенальти, откровенно упав в штрафной соперника. К мячу подошел Мануэл Фернандеш и ударом левый от себя угол открыл счет — 0:1.

"Амкар" смело пошел отыгрываться, в середине тайма неплохие моменты для взятия ворот упустили Оланаре и Гащенко. Футболисты «Локомотива» вовремя успокоили игру, переведя все действия ближе к центру поля. На исходе получаса Алексей Миранчук неплохо приложился к мячу с дальней дистанции — Нигматуллин на месте. Вернейший момент сравнять счет упустил «Амкар» в концовке тайма, когда после прострела во вратарскую с левого фланга Оланаре с нескольких метров не сумел попасть по мячу.

Дебют второго тайма остался за пермяками, и уже в первой опасной атаке «Амкар» заработал пенальти: Фернандеш зацепил Рязанцева в своей штрафной. К точке подошел Оланаре и отправил сферу в левую от себя девятку — 1:1 к 48-й минуте.

"Локомотив" вскоре перехватил инициативу, расположившись практически всем составом на чужой половине поля. Но в первой же опасной контратаке пермяков Оланаре вывел свою команду вперед шедевральным образом оформив дубль. Занев с левого фланга выполнил прострел во вратарскую, где нигерийский форвард пяткой отправил мяч между ног Гильерме — 2:1.

Вновь побежали «железнодорожники» отыгрываться всеми силами, основательно поддавливая оборону «Амкара». До опасных моментов дело не доходило — «Локо» действовал преимущественно через фланги, стараясь быстро реагировать на подборы у штрафной соперника. Номинальные хозяева убегали в контрнаступление довольно редко, наглядно демонстрируя желание сохранить счет.

Игра на отбой у «Амкара» получалась: команда уверенно разрушала все атаки «железнодорожников», хоть и подпускала соперников очень близко к своим владениям. Буквально в 30-35 метрах от ворот пермяков расположились все полевые игроки «Локомотива», однако какого-то колоссального давления на ворота Нигматуллина не было.

При первой же возможности вытесняли футболисты «Амкара» гостей на чужую половину поля, выигрывая заветные минуту-две игрового времени. Да и «Локомотив» уже покидали силы — не могли москвичи бежать вперед с удвоенной энергией. На последних минутах еще и Денисов получил прямую красную за фол на Бодуле. Не смогли «железнодорожники» создать что-то путное у чужих ворот, заслуженно проиграв пермскому «Амкару» на своем же стадионе.

"Амкар" — «Локомотив» — 2:1 Голы: Фернандеш, с пенальти, 17 — 0:1, Оланаре, с пенальти, 48 — 1:1, Оланаре, 59 — 2:1 Удаление:

Денисов, 90 "Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков (Конде, 46), Идову, Занев, Огуде, Голь (Эзатолахи, 78), Комолов, Гащенков, Рязанцев, Оланаре (Бодул, 65).

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