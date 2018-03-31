Евсеев: «Амкар» победил вопреки всему, потому что в нас никто не верил

Исполняющий обязанности главного тренера «Амкара» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Наверное, победили вопреки всему, потому что в нас никто не верил. Были подводные камни, но вот победили вопреки. В перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах — до игроков дошло.

Выход Эззатоллахи на замену? «Локомотив» не играет так, чтобы грузить мячи в штрафную. Просто планировали выпустить Бодула при счёте 1:1, но забили второй мяч. В итоге решили не менять схему, чтобы мы предъявляли сопернику контрмеры после отбора мяча. Ближе к концу — лимит сказывается, поэтому хотелось бы, может быть, выпустить других игроков, но мы брали Эззатоллахи для того, чтобы он помогал нам наверху и как распасовщик. У нас довольно большая обойма, и выбор игроков довольно хороший», -сказал Евсеев в эфире телеканал «Наш футбол».