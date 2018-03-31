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Букмекеры: «Барселона» не оставит шансов «Севилье» на «Рамон Санчес Писхуан»
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Букмекеры: «Барселона» не оставит шансов «Севилье» на «Рамон Санчес Писхуан» 

Чемпионат.com 1 час назад
Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона», который пройдёт сегодня, 31 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.
Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на гостей за 1.72. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 4.60. Поставить на ничью можно за 4.00.
По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.25.
Коэффициент на разгромную победу гостей — 5.00. Самые вероятные авторы голов — Лионель Месси (1.60) и Луис Суарес (1.70).
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