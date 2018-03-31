Букмекеры: «Барселона» не оставит шансов «Севилье» на «Рамон Санчес Писхуан»

Букмекеры назвали фаворита матча 30-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона», который пройдёт сегодня, 31 марта. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

Букмекеры считают фаворитом «Барселону» и предлагают поставить на гостей за 1.72. Шансы «Севильи» на победу оценены коэффициентом 4.60. Поставить на ничью можно за 4.00.

По мнению аналитиков, матч получится результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 1.60, а на ТМ 2,5 гола — за 2.25.