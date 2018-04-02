Игорь Колыванов: «Если бы „Локомотив“ не проиграл, все было бы понятно. А сейчас — интрига!»

Главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов считает, что после 24-го тура премьер-лиги в чемпионскую гонку вернулась интрига. Причиной этого стало поражение лидирующего «Локомотива» от «Амкара» (1:2). — Поражение лидера чемпионата от «Амкара» однозначно вернуло интригу в чемпионскую гонку, — отметил Колыванов. — Не говорю, что «Локомотив» теперь «посыплется», но ведь у него было восемь очков отрыва. А если не брать в расчет игру в запасе, то на данный момент преимущество составляет всего два очка. Даже если железнодорожники победят в перенесенном матче, станет пять и еще шесть встреч. Причем им предстоит встречаться с "Зенитом" , да и другие соперники непростые. В общем, интрига уже есть. Она вернулась. — ЦСКА и «Зенит» тоже в чемпионской гонке? — У армейцев, считаю, неплохие шансы, да и питерцы потихоньку подтянулись. Думаю, что все команды, которые имеют возможность дотянуться до золота, станут бороться до конца. Многое решат очные встречи лидеров. — При этом среди всех претендентов на титул самый легкий график у "Спартака" — Весеннюю часть чемпионата красно-белые начали хорошо, вытаскивали матчи, которые выиграть было непросто. Если бы «Локомотив» не оступился, все стало бы более-менее понятно, а сейчас очень интересно смотреть концовку турнира премьер-лиги. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ