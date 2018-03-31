Здравствуй, интрига: Оланаре дуплетом остановил «Локомотив»

В РФПЛ стартовал 24-й тур. Единоличный лидер турнира московский «Локомотив» в первом матче дня сыграл матч с «Амкаром».

Протокол игры

Амкар

Локомотив Москва

(1:1) Оланаре Аарон 48'

(2:1) Оланаре Аарон 59'

31 марта. Стадион «РЖД Арена» (Москва).

Уникальное событие произошло в 24-м туре российской футбольной премьер-лиге, московский «Локомотив» умудрился сыграть гостевой матч с «Амкаром» на «РЖД Арене». Перенос матча из Перми смотрелся более-менее логично, но перенос именно на домашний стадион соперника — выглядит весьма странно. Чтобы освежить в памяти положение команд после паузы на матчи сборных напомним, что «Локомотив» единолично лидирует в чемпионате, а пермяки занимают вторую строчку с конца.

Подопечные Юрия Сёмина опережают московский «Спартак» на 5 очков, но имеют матч в запасе. Победа над «Амкаром» была крайне необходима «железнодорожникам» в психологическом смысле, сокращение отрыва сейчас сильно повлияет на «красно-белых», и позволит обострить интригу в борьбе за чемпионство. Матч начался с минуты молчания в память о жертвах трагедии в городе Кемерово. На трибунах было очень тихо, игра тоже не заставляла подпрыгивать от напряжения.

Разбудил всех Ари, решивший упасть в штрафной площади после небольшого касания Сивакова. Разворачивался бразилец к воротам, но почувствовал ногу Михаила, и решил рухнуть на газон. Сергей Лапочкин указал на «точку», а Мануэл Фернандеш сумасшедшим по силе ударом счёт открыл. Мяч влетел точно в верхний угол ворот. Сразу после пропущенного мяча пермяки дважды могли восстановить равновесие.

Аарон Оланаре в одиночку продрался к штрафной площади, с левого её угла пробил в противоход голкиперу — мимо. Михаил Гащенков оказался на подборе после подачи от угла поля, выстрелил что есть силы в верхний угол — Гилерме показал вратарской мастерство, переведя мяч над перекладиной. Номинальные гости (они же фактические хозяева) ответили своим дальним ударом. Алексей Миранчук заставил размяться Нигматуллина, Артур не оплошал.

Самый реальный шанс сравнять счёт до перерыва упустил Оланаре. Хороший прострел последовал с правого фланга, но Аарон, находясь в паре метров от ворот не смог банально попасть по мячу. А вот сразу после 15-и минутного отдыха «Амкар» восстановил равенство. Ещё один спорный пенальти назначил Лапочкин, на сей раз углядев фол Фернандеша в борьбе с Рязанцевым. Третий шанс Оланаре загубить не смог, с пенальти разбросав голкипера и мяч по разным углам.

На исходе часа Аарон Оланаре и вовсе заставил забыть о своих промахах, забив шикарный гол пяткой. Прострел Петара Занева на ближнюю штангу эстетским образом завершил нигерийский форвард, оставив не у дел Гилерме. Удивительно, но концовку матча «Локомотив» не провёл в непрерывных атаках, пермяки смотрелись уверенно, изредка даже создавая напряжение у ворот Гилерме своими стандартами. В компенсированное время ещё Игорь Денисов успел заработать удаление, что явно не стало приятной новостью для Юрия Сёмина, а от третьего гола москвичей спасла пара Гилерме — штанга.

Поражение на родном стадионе в гостевом матче. С таким результатом «железнодорожники» завершили поединок против «Амкара». Интрига разгорается с новой силой, между «Спартаком» и «Локомотивом» осталось 5 очков.