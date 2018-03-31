«Доказали всем!» Пермский «Амкар» обыграл «Локомотив» в домашнем матче на чужом стадионе

Игра «Амкара» и «Локомотива» была перенесена в Москву из-за проблем с искусственным газоном на стадионе «Звезда». Руководство пермского клуба сообщило, что игра перенесена именно в Москву, «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы.

В первом тайме игра складывалась по сценарию лидирующего в чемпионате «Локомотива». Железнодородник Мануэл Фернандеш забил единственный гол тайме, реализовав пенальти.

Во второй половине встречи дубль за «Амкар» сделал арендованный у ЦСКА нападающий Аарон Оланаре . Итог: 2:1 в пользу пермяков.

— Победа! Мужики! Доказали всем! — не мог сдерживать эмоций после игры официальный Twitter «Амкара».

Обыграв «Локо», «Амкар» поднялся на 12 строчку в таблице, покинув не только зону вылета, но и зону переходных матчей.

Ранее мы рассказывали о том, что футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч в траурных футболках в память о погибших в трагедии в Кемерово.