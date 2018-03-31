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«Доказали всем!» Пермский «Амкар» обыграл «Локомотив» в домашнем матче на чужом стадионе
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«Доказали всем!» Пермский «Амкар» обыграл «Локомотив» в домашнем матче на чужом стадионе 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Игра «Амкара» и «Локомотива» была перенесена в Москву из-за проблем с искусственным газоном на стадионе «Звезда». Руководство пермского клуба сообщило, что игра перенесена именно в Москву, «Локомотив» берет на себя все расходы по проведению игры, а «Амкар» получает всю прибыль от билетной программы.
В первом тайме игра складывалась по сценарию лидирующего в чемпионате «Локомотива». Железнодородник Мануэл Фернандеш забил единственный гол тайме, реализовав пенальти.
Во второй половине встречи дубль за «Амкар» сделал арендованный у ЦСКА нападающий Аарон Оланаре. Итог: 2:1 в пользу пермяков.
— Победа! Мужики! Доказали всем! — не мог сдерживать эмоций после игры официальный Twitter «Амкара».
Обыграв «Локо», «Амкар» поднялся на 12 строчку в таблице, покинув не только зону вылета, но и зону переходных матчей.
Ранее мы рассказывали о том, что футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч в траурных футболках в память о погибших в трагедии в Кемерово.
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