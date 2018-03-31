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Сёмин: «Локомотив» отдал «Амкару» и деньги и очки. Всё раздали
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Сёмин: «Локомотив» отдал «Амкару» и деньги и очки. Всё раздали 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Амкара» (1:2) в матче 24-го тура РФПЛ.
«Все-таки сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом. Команда до перерыва играла лучше из-за быстрого гола, растерялись. Пенальти в наши ворота сыграл определённую роль. У нас было два нападающих, большая группа атаки. Первый тайм играли неплохо, вели игру. Наверное, нужен был второй гол.
Поменял Ари и Миранчука, поскольку я посчитал, что не хватает второго опорника после перерыва, тем более, что мы вели. Ари играл неплохо, принимал мячи. Но мне кажется, что его физически не хватает пока.
По поводу переноса матча в Москву всё просто: внести в регламент, что нейтральное поле должно быть нейтральным. И никто никуда не будет возить никого. Этот матч никогда не состоялся, будь такой пункт в регламенте. Но нужно и вносить другой пункт: резервное поле на юге. В Сочи или Краснодаре. Тогда никаких вопросов не будет. Если бы мы выиграли, вы бы сказали, что нам игру подарили. А в итоге все ошиблись. Почему мы неудачно играем с «Амкаром» дома и стоило ли играть в Москве? А негде было играть! Мы им и деньги отдали, и очки. Всё раздали», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.
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