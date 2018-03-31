Сёмин: «Локомотив» отдал «Амкару» и деньги и очки. Всё раздали

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение от «Амкара» (1:2) в матче 24-го тура РФПЛ.

«Все-таки сложный момент в том, что большая группа игроков приехала накануне игры. Но все играли не лучшим образом. Команда до перерыва играла лучше из-за быстрого гола, растерялись. Пенальти в наши ворота сыграл определённую роль. У нас было два нападающих, большая группа атаки. Первый тайм играли неплохо, вели игру. Наверное, нужен был второй гол.

Поменял Ари и Миранчука, поскольку я посчитал, что не хватает второго опорника после перерыва, тем более, что мы вели. Ари играл неплохо, принимал мячи. Но мне кажется, что его физически не хватает пока.