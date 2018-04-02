Оланаре: если бы «Амкар» продал игру «Локомотиву», разве мы выиграли бы?

Нападающий «Амкара» Аарон Оланаре поделился мыслями о матче с «Локомотивом» (2:1) в 24-м туре РФПЛ. Игра была перенесена из Перми в Москву, но «Амкар» всё равно сумел одержать победу благодаря дублю Оланаре. «Первый гол за «Амкар», дубль, три очка на выезде — просто невероятные эмоции. Счастлив, что всего этого хватило для такой важной победы. Разговоры, что «Амкар» продал матч? Ничего не слышал об этом, и мне всё равно. Послушайте, если бы «Амкар», как вы говорите, продал игру, разве мы выиграли бы? Мы ехали в Москву побеждать. Каждый — боссы, тренерский штаб, персонал, игроки — выложился по максимуму, чтобы добыть результат. В итоге приехали и обыграли «Локомотив» на их же поле. По-моему, супер. Конечно, удивился после переноса игры. Это выглядит странно: играть домашний матч на поле соперника. С другой стороны, там ведь хорошее поле, да и погода получше. Думаю, в результате это было неплохим решением», — сказал Оланаре в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову Полную версию интервью с Аароном Оланаре читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.