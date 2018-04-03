«Челси» готовит 9 млн евро на неустойку для тренера Конте

Дни итальянского специалиста Антонио Конте в роли главного тренера лондонского «Челси», похоже, сочтены. После поражения «аристократов» в столичном дерби от «Тоттенхэма» (1:3) сильнейший клуб Англии прошлого сезона рискует в следующем году не попасть в Лигу чемпионов.

"Челси" идет пятым в премьер-лиге и на 8 очков отстает от четвертого места, которое дает право сыграть в главном евротурнире. При этом главный тренер «Челси» Антонио Конте не намерен по собственному желанию покидать команду, которую он в прошлом году привел к титулу.

Но владелец «аристократов» российский бизнесмен Роман Абрамович , похоже, свой выбор сделал, сообщает The Telegraph . При этом британская пресса уже давно муссирует слухи, что у Конте испортились личные отношения с работодателем. Однако, если лондонцы захотят расстаться с 48-летним итальянцем, им придется выплатить Конте неустойку — 9 млн евро.